Определен день, с которого идет индексация присужденных судом сумм

В законодательство внесены изменения об индексации присужденных судом денежных сумм при обращении взыскания на средства бюджетов.

Президент подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 255-ФЗ.

Определен день, начиная с которого исчисляется срок индексации присужденных судом сумм при обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы — по общему правилу со дня поступления на исполнение исполнительных документов.

При возврате исполнительных документов без исполнения взыскателю или суду, индексация не производится с момента их возврата и до дня их поступления на исполнение.

Соответствующие поправки внесены в АПК, ГПК и КоАП.

Дело в том, что Конституционный Суд постановлением от 22.06.2023 № 34-П предписал устранить неопределенность в отношении дня, с которого исчисляется срок индексации.

На днях мы сообщали, что Минюст определился со сроком подачи заявления на индексацию присужденных сумм.