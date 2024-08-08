Минюст определился со сроком подачи заявления на индексацию присужденных сумм

Документ устранит неопределенности относительно срока обращения взыскателя в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм.

Законопроект разработан с подачи Конституционного Суда — постановление от 20.06.2024 № 31-П. Он признал не соответствующей Конституции ст. 183 АПК в той мере, в какой она позволяет произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных сумм.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного года со дня исполнения должником судебного акта. Если этот срок пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен судом по заявлению взыскателя или должника.

Это защитит права граждан и организаций, исключив возможность предъявления к ним требований за пределами разумных сроков.