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Законопроекты

Минюст определился со сроком подачи заявления на индексацию присужденных сумм

Минюст разработал законопроект, уточняющий срок подачи заявления об индексации присужденных судом денежных сумм.

Документ устранит неопределенности относительно срока обращения взыскателя в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм.

Законопроект разработан с подачи Конституционного Суда — постановление от 20.06.2024 № 31-П. Он признал не соответствующей Конституции ст. 183 АПК в той мере, в какой она позволяет произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных сумм.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного года со дня исполнения должником судебного акта. Если этот срок пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен судом по заявлению взыскателя или должника.

Это защитит права граждан и организаций, исключив возможность предъявления к ним требований за пределами разумных сроков.

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