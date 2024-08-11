Для развития взаимного страхования внесены масштабные изменения в законодательство

8 августа Владимир Путин подписал закон с изменениями в ФЗ «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты.

Изменения касаются особенностей правового положения общества взаимного страхования, которое является видом потребительского кооператива, и условий его деятельности. Они внесены федеральным законом от 08.08.2024 № 256-ФЗ для развития такой формы страховой защиты как взаимное страхование и повышения заинтересованности граждан и юрлиц в страховании своих имущественных интересов.

В частности:

уточнен порядок создания общества, порядок возникновения и прекращения членства, требования к получению лицензии на деятельность по взаимному страхованию;

возможность стать членами общества взаимного страхования предоставлена неограниченному числу физических или юрлиц (сейчас общество может быть создано по инициативе не менее чем пяти, но не более чем 2 000 физлиц и (или) не менее чем трех, но не более чем 500 юрлиц, созвавших общее собрание);

конкретизированы требования к уставу, уточнены права, обязанности и ответственность члена общества, порядок деятельности органов управления, в т. ч. общего собрания, а также компетенция общего собрания, компетенция и порядок деятельности правления и единоличного исполнительного органа (директора) общества;

уточнены квалификационные требования к руководителю (в т. ч. к единоличному исполнительному органу), его заму, главбуху , руководителю службы внутреннего аудита, ревизору (требования к образованию, стажу работы в сфере страхового дела или финансов );

уточнены источники формирования имущества для исполнения страховых обязательств, в т. ч. порядок внесения взносов членов общества (вступительных, дополнительных и иных), порядок формирования и размещения страховых резервов;

на общество распространены требования ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части введения временной администрации после отзыва лицензии и порядка функционирования;

установлено, что для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, исполнения обязательств по взаимному страхованию общество обязано иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 15 млн рублей. В случае добровольного имущественного страхования, которое является условием профессиональной или предпринимательской деятельности, размер собственных средств должен составлять не менее 50 млн рублей, а в случае обязательного страхования – не менее 240 млн.

В Основы законодательства о нотариате добавили, что нотариус, застраховать гражданскую ответственность при ведении им нотариальной деятельности, может заключить такой договор не только со страховой компанией, но и с обществом взаимного страхования.

Аналогичное изменение в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» в отношении туроператора.

На эти новшества обратил внимание сайт Кремля.