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Зарплата

При выходе из декрета на неполное время сотруднице зарплату начисляют в пропорции

Женщина может выйти из отпуска по уходу за ребенком с сохранением права на детское пособие до 1,5 лет. Для этого надо написать заявление.

Выйти на работу можно:

  • на полный день;

  • на неполный день;

  • на дистанционку;

  • на надомную работу.

Если сотрудница вышла на работу на неполный день, то оплата труда идет пропорционально отработанному времени.

Время, которое работник, имеющий ребенка до 1,5 лет, должен отработать, а также оплата труда устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 12.07.2024 № 14-6/ООГ-4255.

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