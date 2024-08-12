При выходе из декрета на неполное время сотруднице зарплату начисляют в пропорции

Выйти на работу можно:
на полный день;
на неполный день;
на дистанционку;
на надомную работу.
Если сотрудница вышла на работу на неполный день, то оплата труда идет пропорционально отработанному времени.
Время, которое работник, имеющий ребенка до 1,5 лет, должен отработать, а также оплата труда устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 12.07.2024 № 14-6/ООГ-4255.
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