Застройщик на УСН сначала учитывает расходы на стройку по ДДУ, потом корректирует их

При строительстве жилых домов в рамках договоров долевого участия застройщик должен вести раздельный учет доходов и расходов.
Расходы организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет средств дольщиков, учитывают раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования.
Организация-застройщик, выполняющая строительство жилых домов и реализующая квартиры по договорам ДДУ и купли-продажи, в течение срока строительства дома учитывает расходы в общем порядке – по оплате.
После сдачи дома в эксплуатацию ранее учтенные расходы подлежат корректировке (уменьшению) на сумму расходов, произведенных в рамках целевого финансирования и подлежащих возмещению за счет средств дольщиков, размещенных на счетах эскроу.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-11-11/63457.
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