Застройщик на УСН сначала учитывает расходы на стройку по ДДУ, потом корректирует их

Расходы при УСН признают кассовым методом: материальные – в момент погашения задолженности перед поставщиком, зарплата – при ее выплате. Но при целевом финансировании есть нюансы.

При строительстве жилых домов в рамках договоров долевого участия застройщик должен вести раздельный учет доходов и расходов.

Расходы организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет средств дольщиков, учитывают раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования.

Организация-застройщик, выполняющая строительство жилых домов и реализующая квартиры по договорам ДДУ и купли-продажи, в течение срока строительства дома учитывает расходы в общем порядке – по оплате.

После сдачи дома в эксплуатацию ранее учтенные расходы подлежат корректировке (уменьшению) на сумму расходов, произведенных в рамках целевого финансирования и подлежащих возмещению за счет средств дольщиков, размещенных на счетах эскроу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2024 № 03-11-11/63457.