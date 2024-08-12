Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%

Если у ЦБ будут сомнения в замедлении инфляции, ключевая ставка вырастет до 20% годовых.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин объяснил, в каком случае регулятор примет решение снова повысить ключевую ставку.

Ставка вырастет до 20% годовых, если в предстоящие месяцы у ЦБ останутся сомнения в том, что инфляция замедляется и снижается в достаточной мере с нужной скоростью.

«Торможение происходит постепенно. Требуется значительное время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, и как результат — на инфляцию. Этот срок — 3-6 кварталов. Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 года», — сказал Заботкин.

Также он добавил, что еще одним сигналом к росту ключевой ставки станут дополнительные проинфляционные риски. Например, значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта или сокращение возможностей получения импорта.