Объем валютного кредитования упал на 27%

Российские банки столкнулись с дефицитом валютных пассивов. Это скажется на стоимости кредитов в юанях, которые оформляют компании.

В июне 2024 года банки сократили объем выдач корпоративных кредитов в валюте на 27,6%.

За месяц банки оформили валютные ссуды на 420,9 млрд рублей. Процент выдачи кредитов сократился на фоне ухудшения ситуации с юаневой ликвидностью на российском рынке. Об этом пишет РБК.

«Снижение корпоративного кредитования в юанях обусловлено нехваткой валютных пассивов у банков. Китайские банки работают с Россией с осторожностью из-за санкционных угроз, что влияет на время и стоимость проведения валютных платежей», — сказал младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Проблемы с валютными кредитами также связаны с дефицитом ресурсной базы, которая зависит от притока выручки экспортеров. По данным Центробанка, в мае 2024 года объем такой выручки составил 17,5 млрд долларов.

«Дефицит юаневой ликвидности носит структурный характер. Он является следствием затрудненности хождения юаней внутри страны между банками. Возможно, в системе юаней достаточно, но отдельным банкам их может не хватать», — объяснил главный экономист Сбера Михаил Матовников.

Объем выдач кредитов в юанях

в июле и в августе. Ссуды подорожают для бизнеса, поскольку сократится число банков, которые могут работать в этом сегменте рынка.