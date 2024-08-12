С дохода от процентов по вкладам можно получить вычеты по НДФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-04-05/65587.
Вычеты по НДФЛ применяют к основной налоговой базе, а доход от процентов по вкладам – это основная налоговая база. Поэтому к ним можно применить вычет по НДФЛ.
Напомним, сейчас для прогрессивной шкалы НДФЛ есть 11 налоговых баз. С 2025 года будут новые ставки и новые налоговые базы.
Механизм применения вычетов по НДФЛ к доходам в виде процентов по вкладам Минфин в своем письме не описал. Проблема в том, что доход от вкладов начисляют по налоговому уведомлению со сроком уплаты 01.12, а не по декларации 3-НДФЛ. Но для вычетов надо сдать декларацию.
Как считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы разбирали тут.
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