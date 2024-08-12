С дохода от процентов по вкладам можно получить вычеты по НДФЛ

Если у вас есть облагаемые налогом доходы от банковского вклада, то при расчете НДФЛ с этого дохода можно применить налоговые вычеты.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-04-05/65587.

Вычеты по НДФЛ применяют к основной налоговой базе, а доход от процентов по вкладам – это основная налоговая база. Поэтому к ним можно применить вычет по НДФЛ.

Напомним, сейчас для прогрессивной шкалы НДФЛ есть 11 налоговых баз. С 2025 года будут новые ставки и новые налоговые базы.

Механизм применения вычетов по НДФЛ к доходам в виде процентов по вкладам Минфин в своем письме не описал. Проблема в том, что доход от вкладов начисляют по налоговому уведомлению со сроком уплаты 01.12, а не по декларации 3-НДФЛ. Но для вычетов надо сдать декларацию.

Как считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы разбирали тут.