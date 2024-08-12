Торгово-промышленная палата: нужно сохранить льготы по оплате патентных пошлин

Сейчас за онлайн регистрацию изобретений можно получить скидку при уплате пошлины в размере 30%.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что для бизнеса нужно сохранить льготу при оплате патентных пошлин. Она позволяет сэкономить 30%, если подать заявление в Роспатент онлайн.

«Предлагаем сохранить действующую льготу в размере 30% или предусмотреть поэтапное ее исключение, предусмотрев ежегодное снижение ее размера, либо отложить вступление в силу нормы на более поздний период, например на 1 января 2027 года», — сказал Катырин.

Также он добавил, что предприниматели привыкли к льготным условиям, а их отмена будет восприниматься как «фактическое увеличение патентных пошлин».

Минимальные пошлины за подачу заявки в Роспатент на государственную регистрацию изобретения составляют 18,8 тыс. рублей. Если отменить льготу, стоимость затрат вырастет до 28 тыс. рублей.

Недавно мы сообщали, что кабмин готовит очередное повышение госпошлин.