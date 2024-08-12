«Клерк» сделал навигацию на сайте еще удобнее

В разделе «Блоги компаний» появился навигационный блок, который поможет пользователям узнать больше об организации.

Читать блоги компаний на «Клерке» стало удобнее: IT-специалисты добавили в этот раздел навигационный блок «О компании».

Теперь прямо из статьи пользователи могут быстро найти всю актуальную информацию о компании и перейти на интересующую страницу.

В разделе «Блоги компаний» представлены статьи и материалы от экспертов в области бухгалтерского учета и предпринимательства. Организации делятся опытом, советами и практиками в законной оптимизации налогообложения, управлении финансами и развитии бизнеса.