«Клерк» сделал навигацию на сайте еще удобнее

Читать блоги компаний на «Клерке» стало удобнее: IT-специалисты добавили в этот раздел навигационный блок «О компании».
Теперь прямо из статьи пользователи могут быстро найти всю актуальную информацию о компании и перейти на интересующую страницу.
В разделе «Блоги компаний» представлены статьи и материалы от экспертов в области бухгалтерского учета и предпринимательства. Организации делятся опытом, советами и практиками в законной оптимизации налогообложения, управлении финансами и развитии бизнеса.
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