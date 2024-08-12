🚩 У вычета за нормы ГТО будет код 106

В справках к 6-НДФЛ надо будет указывать новые коды доходов и вычетов.

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, вводят новые коды доходов:

2005 – для выплат участникам СВО;

2006 – для надбавок северным сотрудникам.

Напомним, для таких выплат с 2025 года останется старая шкала НДФЛ с лимитом 5 млн руб. и ставками 13% и 15%. Про новые ставки и налоговые базы по НДФЛ с 2025 года мы рассказывали тут.

Уточнят описание кода дохода 2014 — для выходного пособия свыше трех средних зарплат. Пропишут, что средний считается по аналогии с декретными. Об этой поправке в НК мы писали тут.

Вводят код вычета 106 – за сдачу норм ГТО.

Для профессиональных вычетов код по расходам 403 разделят на два кода. Отдельно по коду 406 надо будет указывать фиксированные взносы.