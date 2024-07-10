🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

Поправки в статью 217 НК содержатся в законопроекте, который готов ко второму чтению.
Вопросы по расчету необлагаемого среднего заработка бухгалтеры задавали давно. Минфин в письме от 04.06.2024 № 03-04-06/51659 ответил, что алгоритм расчета не в его компетенции.
Но Роструд в письме от 29.05.2024 № ПГ/10195-6-1 дал такое разъяснение: СДЗ умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате. СДЗ считают по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.
Теперь будет так: от НДФЛ освобождается трехкратный размер среднего месячного заработка, исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.
Напомним, декрет считают по нормам постановления Правительства от 11.09.2021 №1540.
Таким образом, надо делать два расчета:
для начисления – по нормам ТК (по ПП №922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);
для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП №1540, где 2-годоую зарплату делят на 730).
Если второй результат будет меньше, то разница будет облагаться НДФЛ.
Комментарии12
Пришей-пристебай кобыле хвост. Почему СДЗ, который считают по нормам ТК, для лимита НДФЛ надо считать делением на 730.
Кто-нибудь понимает зачем это сделали?
Минфин же не может устанавливать порядок расчета выходного пособия. Он уже установлен в ПП922. Эти вопросы курирует Минтруд.
Но Минфин может устанавливать лимиты. Вот они и установили. Да так, что нарочно не придумаешь
а разве не понятно? Так же легче! и удобнее! )))))))
Ну а по-серьёзному - СДЗ по правилам для больняков однозначно меньше чем по ПП-922 !
Для больняков ничего не индексируется. А зарплаты всё-таки по чуть-чуть повышаются.
Ну вот и выдумали: начисляйте по средней для отпусков, а лимит для налогооблажения - по самой маленькой, что б налогов побольше было
задумался.... ну, вот как, ну КАК можно вот до такой схемы вообще ДОДУМАТЬСЯ ????
Нет, то что можно взять в основу такой, сякой, третий, десятый способы, можно для этой выплаты придумать свой отдельный специальный для неё - вот ни сколько бы ни удивился бы! Я давно уже привык к тому, что "средняя" - не такая простая величина и считать её завсегда нужно по-разному , в зависимости от обстоятельств. Это уже нормально.
Как додуматься, что для начисления - одно, для обложения НДФЛ - другое ??
Скажите, а для страховых будет третье? А для прибыли - четвёртое? А может ещё для чего-то подведём пятые-десятые способА ? О! Для отчёта в статистику надо бы не всё начисленное брать, а в пределах..... и свой способ расчёта предела! Ещё бы куда бы.... В отчёт по перс данным! ..... Надо обязательно отдельную сумму!....
Что значит "если"? Она завсегда меньше будет! Почти.
Да кстати, а если чел увольняется не отработав у нас два года, то каким образом узнавать сведения с бывших мест??
а как чужие выплаты могут влиять на мою среднюю? значит без учета у других работадателей.
Да ******* уже, ** **** **** 😬 Это ****** какой-то(((
Извините, слова закончились((((