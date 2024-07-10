🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера– 6-кратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но как именно высчитать этот необлагаемый лимит, сейчас в НК не сказано. Эту норму конкретизируют.

Поправки в статью 217 НК содержатся в законопроекте, который готов ко второму чтению.

Вопросы по расчету необлагаемого среднего заработка бухгалтеры задавали давно. Минфин в письме от 04.06.2024 № 03-04-06/51659 ответил, что алгоритм расчета не в его компетенции.

Но Роструд в письме от 29.05.2024 № ПГ/10195-6-1 дал такое разъяснение: СДЗ умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате. СДЗ считают по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Теперь будет так: от НДФЛ освобождается трехкратный размер среднего месячного заработка, исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.

Напомним, декрет считают по нормам постановления Правительства от 11.09.2021 №1540.

Таким образом, надо делать два расчета:

для начисления – по нормам ТК (по ПП №922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП №1540, где 2-годоую зарплату делят на 730).

Если второй результат будет меньше, то разница будет облагаться НДФЛ.