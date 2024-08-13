Выплат по ОСАГО перестало хватать на ремонт автомобиля

Водителям в 3,3% случаев не хватает страхового лимита в 400 тысяч рублей на ремонт автомобилей по ОСАГО.

Сейчас для выплат по ОСАГО установлен лимит в размере 400 тыс. рублей. Этой суммы больше не хватает на ремонт автомобилей, поскольку цены на запчасти выросли из-за проблем с их поставками.

За первые шесть месяцев 2024 года на ремонт не хватило лимита в 3,3% случаев, тогда как в январе-июне 2023 года их было порядка 1,7%. В «Абсолют Страховании» сообщили, что показатель составил около 5%. Об этом пишут «Известия».

«Мы уже достаточно длительное время фиксируем рост стоимости ремонта автомобилей. Из-за этого чаще могут возникать ситуации, когда лимит выплаты будут достигнуты. Однако пока нельзя утверждать, что назрела необходимость увеличения порога», — сказал директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.

Порог выплат по ОСАГО пересматривали в 2014 году. Управляющий партнер «ГТК-Авто» Александр Сагун считает, что лимит нужно изменить снова и повысить до 800 тыс. рублей. Однако перемены приведут к подорожанию полисов и сделают их менее доступными. Велик риск, что вырастет число водителей, которые начнут ездить без страховки.

Недавно мы писали, что срок ремонта автомобиля по ОСАГО могут увеличить до 45 дней.