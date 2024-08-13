Выплат по ОСАГО перестало хватать на ремонт автомобиля

Сейчас для выплат по ОСАГО установлен лимит в размере 400 тыс. рублей. Этой суммы больше не хватает на ремонт автомобилей, поскольку цены на запчасти выросли из-за проблем с их поставками.
За первые шесть месяцев 2024 года на ремонт не хватило лимита в 3,3% случаев, тогда как в январе-июне 2023 года их было порядка 1,7%. В «Абсолют Страховании» сообщили, что показатель составил около 5%. Об этом пишут «Известия».
«Мы уже достаточно длительное время фиксируем рост стоимости ремонта автомобилей. Из-за этого чаще могут возникать ситуации, когда лимит выплаты будут достигнуты. Однако пока нельзя утверждать, что назрела необходимость увеличения порога», — сказал директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.
Порог выплат по ОСАГО пересматривали в 2014 году. Управляющий партнер «ГТК-Авто» Александр Сагун считает, что лимит нужно изменить снова и повысить до 800 тыс. рублей. Однако перемены приведут к подорожанию полисов и сделают их менее доступными. Велик риск, что вырастет число водителей, которые начнут ездить без страховки.
Недавно мы писали, что срок ремонта автомобиля по ОСАГО могут увеличить до 45 дней.
Комментарии1
ну так и штрафы за без полиса увеличатся!
Кароче... куда ты денешься с подводной лодки! Сколько установят - столько и платить будешь.
"сделают менее доступными..." можно подумать что у людей есть выбор. Для того что бы о полисе можно было вести речь на предмет большей или меньшей доступности - он должен быть добровольным. А когда так.... то тоже самое как с налогом. Налоги теперь тоже становятся менее доступными. Но их всё равно будут платить.