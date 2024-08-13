Как учитывать расходы при переходе с ОСНО на УСН

Если компания перешла на УСН с 2024 года, то расходы, понесенные в 2024 году, учитывают на УСН:
на дату их несения — если оплата была в 2023 году.
на дату оплаты — если оплата была в 2024 году.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/54868.
Об учете доходов при переходе на УСН Минфин ранее давал разъяснение в письме от 17.01.2024 № 03-11-06/2/2899.
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