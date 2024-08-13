Как учитывать расходы при переходе с ОСНО на УСН

Порядок учета доходов и расходов при переходе на УСН описан в статье 346.25 НК.

Если компания перешла на УСН с 2024 года, то расходы, понесенные в 2024 году, учитывают на УСН:

на дату их несения — если оплата была в 2023 году.

на дату оплаты — если оплата была в 2024 году.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/54868.

Об учете доходов при переходе на УСН Минфин ранее давал разъяснение в письме от 17.01.2024 № 03-11-06/2/2899.