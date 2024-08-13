За внесение сведений о коллекторских организациях нужно заплатить 100 тысяч рублей

За принятие решений по заявлению о внесении сведений в реестр коллекторских организаций нужно заплатить госпошлину.

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет порядок уплаты госпошлины за внесение сведений в госреестр коллекторских организаций.

Сейчас за первичное внесение информации для включения в реестр профессиональных коллекторских организаций нужно заплатить госпошлину в размере 100 тыс. рублей. Правительство собирается изменить формулировку закона и взимать пошлину за принятие решений по заявлению о внесении сведений.

«Законопроектом предлагается установить, что государственная пошлина в размере 100 000 рублей взимается за принятие решения по заявлениям о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций», — сказано в пояснительной записке.

Изменения позволят обеспечить определенность правового регулирования отношений, которые возникают в связи с осуществлением разрешительных процедур при внесении сведений о юрлице в реестр.