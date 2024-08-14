📌 Лимиты УСН-2025: таблица

Смотрите в нашей таблице лимиты на 2024 и 2025 годы.
Показатель
Лимит в 2024
Лимит в 2025
Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года)
149,51 млн рублей
337,5 млн рублей
Лимит стоимости ОС
150 млн рублей
200 млн рублей
Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%)
199,35 млн рублей
450 млн рублей
Лимит дохода для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%)
265,8 млн рублей
–
Лимит численности для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%)
100 человек
130 человек
Лимит численности для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%)
130 человек
–
Лимит дохода для освобождения от НДС
–
60 млн рублей
Лимит дохода для пониженных ставок НДС (5% и 7%)
–
250 млн рублей
Когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%, мы рассказывали тут.
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