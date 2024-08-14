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УСН

📌 Лимиты УСН-2025: таблица

Для перехода на УСН и применения этого спецрежима в 2025 году будут новые лимиты.

Смотрите в нашей таблице лимиты на 2024 и 2025 годы.

Показатель

Лимит в 2024

Лимит в 2025

Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года)

149,51 млн рублей

337,5 млн рублей

Лимит стоимости ОС

150 млн рублей

200 млн рублей

Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%)

199,35 млн рублей 

450 млн рублей

Лимит дохода для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%)

265,8 млн рублей 

Лимит численности для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%)

100 человек

130 человек

Лимит численности для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%)

130 человек

Лимит дохода для освобождения от НДС

60 млн рублей

Лимит дохода для пониженных ставок НДС (5% и 7%)

250 млн рублей

Когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%, мы рассказывали тут.

Работать на УСН с учетом поправок налоговой реформы-2025 научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев! Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока 15 августа.

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