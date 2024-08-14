📌 Лимиты УСН-2025: таблица

Для перехода на УСН и применения этого спецрежима в 2025 году будут новые лимиты.

Смотрите в нашей таблице лимиты на 2024 и 2025 годы.

Показатель Лимит в 2024 Лимит в 2025 Лимит дохода для перехода на УСН с начала года (доход за 9 месяцев предыдущего года) 149,51 млн рублей 337,5 млн рублей Лимит стоимости ОС 150 млн рублей 200 млн рублей Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%) 199,35 млн рублей 450 млн рублей Лимит дохода для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%) 265,8 млн рублей – Лимит численности для применения УСН по стандартным ставкам (6% и 15%) 100 человек 130 человек Лимит численности для применения УСН по повышенным ставкам (8% и 20%) 130 человек – Лимит дохода для освобождения от НДС – 60 млн рублей Лимит дохода для пониженных ставок НДС (5% и 7%) – 250 млн рублей

Когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%, мы рассказывали тут.