Физлица могут получить до 3 млн рублей на технологические проекты

Дополнительное финансирование позволит поддержать проекты на ранних стадиях. Физлицам предстоит создать интеллектуальную собственность и зарегистрировать права на предприятие-получателя гранта.

Минэкономразвития России вместе с Фондом содействия инновациям запускают конкурс «Старт-Взлет», который позволит получить финансовую поддержку на ранних стадиях ведения технологических проектов.

Принять участие в конкурсе могут физические лица. Участнику предстоит создать интеллектуальную собственность, права на которую должны быть оформлены на предприятие-получателя гранта. Размер поддержки составит 3 млн рублей, срок — 12 месяцев.

«Для поддержки стартапов на предпосевной стадии с прошлого года проводится конкурс «Старт-Взлет», цель которого — оценка возможности создания технологичного продукта, востребованного на рынке. Благодаря государственному финансированию участники конкурса смогут создать малую технологическую компанию и провести научные исследования и разработки», — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Проекты отберут по шести направлениям: цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Заявки принимают до 9 сентября 2024 года.