Уточнен порядок предоставления земельных участков

С 8 августа вступили в силу изменения в Земельный кодекс и федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В частности, установлено, что предоставление земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам регулирует ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Также уточнены особенности предоставления участков из государственной или муниципальной собственности гражданам для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд.

Урегулированы вопросы, когда есть право на первоочередное или внеочередное предоставление участка, на которых отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, без проведения торгов в собственность бесплатно, в аренду или безвозмездное пользование.

Эти поправки внес федеральный закон от 08.08.2024 № 319-ФЗ. Они действуют с 8 августа 2024 года.

Кстати, схему расположения земельного участка теперь будут готовить на основе Национальной системы пространственных данных.