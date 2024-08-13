Схему расположения земельного участка будут готовить на основе Национальной системы пространственных данных

Федеральный закон от 08.08.2024 № 317-ФЗ внес изменения в Земельный кодекс и ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных…».

Он установил возможность оказания государственных и муниципальных услуг, включая подготовку и получение заинтересованными лицами документов или информации, необходимых для оказания таких услуг, с использованием федеральной государственной географической информационной системы — «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Предусмотрено, что подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа возможна в соответствии с ЗК РФ заинтересованным лицом с использованием указанной информационной системы.

Кабмин утвердит порядок использования НСПД в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, включая этапы обеспечения такого использования на территориях регионов, перечень самих услуг, виды электронных сервисов НСПД и порядок их использования.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.