Предприниматели получили больше 7 млрд рублей на платформе МСП

На цифровой платформе МСП.РФ представители малого и среднего бизнеса могут оформить микрозаймы по ставке 7,3%. Это в 2-3 раза выгоднее, чем при банковском кредитовании.

С начала 2024 года представители малого и среднего бизнеса получили 3 тыс. займов на 7,3 млрд рублей с помощью сервиса на цифровой платформе МСП.РФ.

81% займов привлекли микропредприятия, которым труднее всего привлечь финансирование. Основными получателями средств стали МСП в сфере торговли — 1,6 млрд рублей, услуг — 1,5 млрд и производства — 0,8 млрд. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Микрозаймы для предпринимателей выдают по средней ставке 7,3%, что в 2-3 раза меньше, чем при банковском кредитовании бизнеса.

Средний размер займа составил 2,4 млн рублей, а срок кредитования — 2,6 года.

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