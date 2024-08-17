С 20 октября у адвокатов не будет проблем с допуском в здания судов

Внесены изменения в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Федеральный закон от 22.04.2024 № 83-ФЗ конкретизировал, что на основании удостоверения адвокаты в связи с ведением своей профессиональной деятельности имеют право доступа:

в кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции,;

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные, городские и межрайонные суды;

кассационный и апелляционный военный суд, окружные (флотские) военные суды, гарнизонные военные суды, специализированные суды;

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, специализированные арбитражные суды;

здания, в которых правосудие осуществляют мировые судьи;

прокуратуры городов и районов, военные и иные специализированные прокуратуры.

Эти уточнения исключают сложившуюся разрозненную практику допуска адвокатов в здания судов.

На основании этого ФЗ Минюст разработал проект приказа «Об утверждении формы удостоверения адвоката, порядка ее заполнения и заверения фотографии адвоката».

Согласно новому закону, с 20 октября 2024 года территориальный орган Минюста будет выдавать удостоверение адвокату сроком на 15 лет с последующей его заменой. Адвокат будет обязан сдать удостоверение по истечении срока его действия в территориальный орган Минюста.