Если работодатель не удержал НДФЛ, его надо будет уплатить по налоговому уведомлению

В общем случае при получении физлицом от налогового агента дохода, подлежащего обложению НДФЛ, налоговый агент обязан исчислить и удержать НДФЛ, перечислить его в бюджет, сдать 6-НДФЛ и справку о доходах физлица (бывшую 2-НДФЛ).
При этом есть ряд случаев, когда человек самостоятельно платит НДФЛ без участия налогового агента. Они описаны в ст. 228 НК. Это продажа имущества, выигрыши до 15 тыс. рублей и т. д.
Об этом напоминает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64631.
Если работодатель (налоговый агент) по каким-то причинам по итогам года не смог удержать налог, он обязан до 25 февраля сообщить об этом в ИФНС.
В этом случае налоговики пришлют сотруднику налоговое уведомление, по которому он должен доплатить НДФЛ до 1 декабря.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64498.
Кстати, с 2025 года у налоговых агентов будет больше времени на удержание неудержанного НДФЛ.
Сообщать в ИФНС о неудержании надо будет, если не удалось удержать до 31 января следующего года. Таким образом, налоговый агент теперь не ограничен сроком строго в рамках года. Будет еще месяц на то, чтобы удержать налог (например, когда он был в натуральной форме).
Правильно рассчитывать и удерживать НДФЛ с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока уже сегодня, 15 августа.
Комментарии1
Лучше бы писали что делать если излишне удержали налог. Кто в каких ситуациях его возвращает.