Если работодатель не удержал НДФЛ, его надо будет уплатить по налоговому уведомлению

НДФЛ должен удерживать налоговый агент. Если он не удержал, заплатить налог придется самостоятельно.

В общем случае при получении физлицом от налогового агента дохода, подлежащего обложению НДФЛ, налоговый агент обязан исчислить и удержать НДФЛ, перечислить его в бюджет, сдать 6-НДФЛ и справку о доходах физлица (бывшую 2-НДФЛ).

При этом есть ряд случаев, когда человек самостоятельно платит НДФЛ без участия налогового агента. Они описаны в ст. 228 НК. Это продажа имущества, выигрыши до 15 тыс. рублей и т. д.

Об этом напоминает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64631.

Если работодатель (налоговый агент) по каким-то причинам по итогам года не смог удержать налог, он обязан до 25 февраля сообщить об этом в ИФНС.

В этом случае налоговики пришлют сотруднику налоговое уведомление, по которому он должен доплатить НДФЛ до 1 декабря.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64498.

Кстати, с 2025 года у налоговых агентов будет больше времени на удержание неудержанного НДФЛ.

Сообщать в ИФНС о неудержании надо будет, если не удалось удержать до 31 января следующего года. Таким образом, налоговый агент теперь не ограничен сроком строго в рамках года. Будет еще месяц на то, чтобы удержать налог (например, когда он был в натуральной форме).