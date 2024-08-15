Искусственный интеллект стал заботиться о «финансовом здоровье» пользователей

Сервис «Финздоровье» предоставляет персональные рекомендации по расходам и накоплениям, поможет отследить кредитную нагрузку и вероятность одобрения займов.

В банковской сфере сформировался тренд — запускать сервисы для улучшения «финансового здоровья» клиентов. Подобные сервисы уже запустили в Т-Банке и Сбере.

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют обезличенные данные клиентов, выводят показатели и формируют персональные рекомендации по доходам и расходам. Сервис покажет общее количество денег, рассчитает, на какой промежуток времени хватит накопленных средств при обычных тратах. Об этом пишут «Известия».

Сервис «Финздоровье» также позволяет следить за платными подписками. Система напомнит о списании средств за три дня до оплаты. Кроме того, «Финздоровье» поможет мониторить траты на инвестиции, показывает кредитный рейтинг клиента и способен рассчитать долговую нагрузку.

«Тратить больше половины доходов на выплаты по долгам — очень рискованно. При высоком уровне кредитной нагрузки есть опасность при малейших финансовых трудностях попасть в долговую яму», — сказали в пресс-службе Центробанка.

Новый инструмент поможет повысить уровень финансовой грамотности пользователей, а также сделает клиента более прозрачным для банков, что позволит организациям лучше оценивать риски и предлагать подходящие финансовые продукты.