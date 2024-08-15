Импортерам предложили самостоятельно искать «чистую» валюту у экспортеров

Чтобы справиться с дефицитом валюты, «ВТБ Шанхай» просит импортеров покупать у других компаний юани, не связанные с Россией.

Филиал «ВТБ Шанхай» предлагает российским импортерам китайской продукции использовать неттинг — самим находить компании, которые получают выручку в юанях, приводить их на обслуживание в банк или покупать у таких экспортеров валюту.

Подобный способ позволит банку решить проблему нехватки «чистых» юаней, которые не связаны с Россией. Об этом пишут «Ведомости».

Председатель совета директоров RM Group Александр Сучков считает, что неттинг не смогут использовать компании, годовой оборот которых меньше 100 млн юаней. Сейчас крупные экспортеры продают валютную выручку платежным агентам. Поэтому банку придется предложить им лучшие условия.

Китайские банки в конце июля начали негласно разделять валюту. К «чистым» юаням относят деньги, которые не связаны с Россией. С такими средствами организации могут работать без трудностей в транзакциях.