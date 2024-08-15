Для льготы по НДС в общепите доход текущего года не имеет значение

Есть определенные условия для освобождения от НДС услуг общепита. Одно из них – доходы за предыдущий год должны быть менее 2 млрд рублей.

Если в прошлом году доход был менее 2 млрд, компания не платит НДС в текущем году.

Если же в прошлом году доход был менее 2 млрд, а в текущем году он превысил 2 млрд, то право на льготу по НДС в текущем году не утрачивается. До конца года компания вправе не платить НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-07/63241.

В 2024 году условия для применения льготы такие:

доход за 2023 год – не более 2 млрд рублей:

доля дохода от общепита ­– не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за 2023 год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.