Селлеры на Wildberries теперь могут отмечать все товары на фото

Покупатели на Wildberries смогут увидеть теги на фото, которые помогут им подобрать другие связанные товары.

У маркетплейса Wildberries появилась новая функция — теги на фото, которые позволяют продавцу отметить в карточке смежные товары из ассортимента. Покупатели смогут сразу переходить от выбранного товара к другому, который может его дополнить.

«У нас появились теги на товары. Больше не нужно искать каждый артикул отдельно, чтобы собрать полный образ. Все элементы будут отмечены на одной карточке. Остается лишь выбрать и положить в корзину», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Чтобы поставить на фото тег, нужно перейти в раздел «Товары», выбрать нужную карточку и нажать «Редактировать». Затем проставить тег с помощью кнопки «Отметить товар» под фотографией.

Теги будут видны всем покупателям в веб-версии Wildberries, а также на iOS и Android, если пользователи обновили приложение до последней версии.

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