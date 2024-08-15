Кабмин утвердил дорожные карты для госзакупок малого объема

Власти определили единый порядок проведения закупок стоимостью до 600 тысяч рублей.

Правительство определило порядок проведения малых закупок в электронной форме на период до 2027 года.

В дорожных картах установили единые требования к функционированию информационных систем для проведения малых закупок, а также создали единый каталог товаров.

«Мероприятия первой «дорожной карты» охватывают реализацию концепции в целом. Вторая «дорожная карта» посвящена созданию и ведению каталога, содержащего описание конкретных товаров, закупка которых проводится для государственных и муниципальных нужд в упрощенном порядке», — сказано на сайте кабмина.

Единый каталог конкретных товаров будет доступен в апреле 2025 года. Он позволит заказчикам лучше ориентироваться в закупках и выбрать подходящее ценовое предложение. Унифицированную модель закупок малого объема завершат к октябрю 2024 года.

К закупкам малого объема относятся сделки, сумма которых не превышает 600 тыс. рублей.