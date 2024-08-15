Райффайзенбанк отменит исходящие переводы в валюте

Переводы в иностранной валюте доступны до 30 августа 2024 года.

Со 2 сентября 2024 года Райффайзенбанк перестанет совершать исходящие переводы в иностранной валюте для всех физических лиц.

«Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка», — сказано в телеграм-канале банка.

Клиенты смогут оформить перевод в иностранной валюте до 30 августа 16:00 по московскому времени.

В июле 2024 года Райффайзенбанк перестал открывать новые брокерские счета, в августе приостановил розничным инвесторам доступ к покупке и продаже юаней и облигаций в китайской валюте, а в сентябре будут закрыты БПИФы банка. Также с 1 июля банк перестал начислять проценты по накопительным счетам.

В марте 2023 года ЕЦБ усилил давление на Райффайзенбанк, чтобы организация ускорила процесс сокращения бизнеса в России.