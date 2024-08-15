Изменятся формы заявлений и карточек для учета контрольно-кассовой техники

В 2025 году начнут действовать новые правила регистрации и снятия с учета ККТ. Для этого ФНС обновит формы и форматы заявлений.

ФНС подготовила изменения в документах, которые нужны при регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).

В частности, поменяют формы и форматы заявлений о регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ, а также карточки регистрации касс и снятия их с учета. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас заявления подаются по форме, которая утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.

С 1 марта 2025 года начнут действовать новые положения о ККТ — из закона № 274-ФЗ. Изменения:

в два раза сократят сроки оказания услуг по регистрации ККТ — с 10 до 5 рабочих дней ;

ФНС будет вправе снять кассу с учета в одностороннем порядке без заявления;

пользователь сможет не подавать в налоговую заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя.

С 1 сентября 2025 года компании и ИП смогут подавать заявления на регистрацию и снятие касс с учета на портале Госуслуг, а также через оператора фискальных данных.