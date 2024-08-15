Самозанятые смогут выставить счет в приложении «ВТБ Онлайн»

Пользователи банковского приложения ВТБ теперь могут выставить счет заказчику, а также сформировать чеки.

В личном кабинете самозанятого ВТБ появилась возможность выставить счет для безналичного платежа. Оформить документ и сразу отправить его заказчику можно в приложении «ВТБ Онлайн».

«Для удобства пользователей мы добавили эту функцию в кабинет самозанятого в ВТБ Онлайн. В сравнении с аналогичными сервисами других банков мы предоставляем клиентам этого сегмента расширенные возможности, которые позволяют автоматизировать большую часть рутинных действий самозанятых клиентов», — сказал старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Также в мобильном приложении банка пользователи могут зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Сервис позволяет самозанятым принимать платежи, выставлять чеки, регистрировать доход и платить налоги, а также запрашивать необходимые справки.