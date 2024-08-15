На программу льготного кредитования IT-компаний выделили 2,5 млрд рублей

Бизнес сможет потратить полученные средства на программное обеспечение, собственные разработки и на выплату зарплаты сотрудникам.

Правительство направит дополнительные 2,5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования IT-компаний, которые занимаются проектами по цифровой трансформации.

«Федеральное финансирование позволит завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для скорейшей цифровизации отраслей экономики и сокращения зависимости от иностранных аналогов», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа кредитования проектов цифровой трансформации действует с декабря 2019 года. IT-компании могут получить льготные займы до 10 млрд рублей по ставке от 1 до 5% годовых.

Средства можно использовать для покупки программного обеспечения и лицензий на него, а также разработки собственных технологий и софта и для оплаты труда сотрудников.