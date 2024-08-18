Число иностранных туристов в России в первом полугодии выросло на 42%

38,8 млн туристов остановились в гостиницах и других коллективных средствах размещения в первом полугодии 2024 года. Это на 11,8% больше, чем за такой же период годом ранее.

Минэкономразвития отметило, что туристический рынок продолжает уверенный рост.

«Мы поддерживаем точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. В этом году продолжаем программу льготного кредитования крупных инвестиционных проектов, общий портфель проектов по этой программе достиг 1,3 трлн рублей. В регионах идет большая работа по созданию глэмпингов и кемпингов с участием государственных субсидий. Начинаем большую работу по развитию автомобильного туризма. Разработали концепцию и сегодня работаем совместно с регионами над конкретными программами и планами», — сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Число зарубежных туристов, остановившихся в гостиницах и других коллективных средствах размещения на территории России, в первом полугодии выросло на 42,4%. Услугами российских отелей воспользовалось 1,8 млн иностранных граждан. Данные приводит Росстат.

«Мы наблюдаем последовательную динамику роста турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. Центр стратегических разработок совместно с Минэкономразвития РФ и российскими регионами ведет большую работу по налаживанию двусторонних связей, позиционированию России под единым брендом Discover Russia, запуску прямых чартерных авиарейсов», — сказала директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

В 2023 году число гостей, проживающих в гостиницах и других коллективных средствах размещения, составило 83,6 млн, что на 14,3% больше, чем годом ранее. Также в прошлом году почти на 60 тыс. номеров увеличился фонд российских гостиниц, санаториев и других средств размещения.