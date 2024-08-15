За поздно выплаченные отпускные работодателя могут оштрафовать

Выплата отпускных за 1 день до отпуска – это нарушение ТК. И не важно, что выплатить раньше работодатель физически не мог, потому что отпуск – экстренный вне графика.

Разъяснение по этому вопросу дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Сотрудник резко собрался в отпуск и работодатель пошел ему на встречу. Но выплатить отпускные надо за 3 дня до отпуска. А если платить позже, то будет штраф до 50 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму поступал проект закона с поправками к норме о сроках выплаты отпускных, если отпуск предоставлен экстренно. Однако он был отклонен.

Поэтому в настоящий момент выплата отпускных с нарушением срока в 3 календарных дня является нарушением.

И даже тот факт, что отпуск работнику предоставляется экстренно (например, в связи с болезнью близкого родственника), Минтруд не считает это оправданием (письмо от 26.08.2015 № 14-2/В-644).

Не спасет от ответственности и полученная от работника расписка о том, что он не против оплаты отпуска с просрочкой, поскольку сам же в ней и виноват.

В данной ситуации работнику можно предложить на первые 3 дня оформить отпуск за свой счет, а потом уже – ежегодный отпуск. Тогда компания успеет вовремя выплатить отпускные и трудового нарушения не будет.

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