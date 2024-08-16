На отпускные не нужен расчетный листок

Зарплату платят два раза в месяц, а расчетные листки выдают сотрудникам один раз в месяц.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 03.07.2024 № ПГ/12276-6-1.

Ни на аванс, ни на отпускные, отдельные расчетки выдавать не надо. Все будет в расчетном листке, который сотрудник получит при начислении зарплаты за месяц.

При этом в расчетном листке должна быть детальная информация обо всех видах выплат, входящих в состав зарплаты и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.