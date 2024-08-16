ИП на УСН не платит налог на имущество, используемое в бизнесе

Применение предпринимателем УСН освобождает от обязанности по уплате налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Но есть исключение.

За имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, придется платить налог. Даже если оно используется в бизнесе.

Об этом напоминает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-05-06-01/65106.

Речь идет о недвижимости, которая включена в региональный перечень объектов административно-делового, торгового и бытового назначения.

Для получения льготы по другим объектам (не из перечня) ИП должен написать заявление. К нему можно приложить подтверждающие документы. Но если нет ни заявления, ни документов, налоговики дадут льготу на основании своих данных (если они у них есть).