ИП на УСН не платит налог на имущество, используемое в бизнесе

За имущество, облагаемое по кадастровой стоимости, придется платить налог. Даже если оно используется в бизнесе.
Об этом напоминает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-05-06-01/65106.
Речь идет о недвижимости, которая включена в региональный перечень объектов административно-делового, торгового и бытового назначения.
Для получения льготы по другим объектам (не из перечня) ИП должен написать заявление. К нему можно приложить подтверждающие документы. Но если нет ни заявления, ни документов, налоговики дадут льготу на основании своих данных (если они у них есть).
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