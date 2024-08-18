Сотрудники МВД смогут без опасений получить больничный лист в частных клиниках

С 5 февраля 2025 года полицейским разрешат оформлять больничные в коммерческих клиниках. Раньше это можно было сделать только в госучреждениях, но эту норму суд признал не соответствующей Конституции.

Изменения в федеральном законе № 258-ФЗ позволяют полицейским и другим сотрудникам органов внутренних дел оформить больничный в частных клиниках.

Закон был принят после решения Конституционного Суда от 12 октября 2023 года № 47-П. Сотрудник правоохранительных органов попросил проверить на соответствие Конституции ч. 1 ст. 65 закона о службе в органах внутренних дел. Согласно этой статье, полицейские могут получать больничные листы только в государственных медицинских учреждениях.

КС РФ признал, что норма не соответствует основному закону страны, поскольку исключает возможность сотрудника отправиться на больничный, если у него будет документ, выданный частной организацией. Даже при наличии исключительных обстоятельств. Если полицейский оформит больничный в коммерческой клинике, его уволят в связи с отсутствием на службе. Однако это изменится.

С 5 февраля 2025 года сотрудников ОВД будут освобождать от выполнения своих обязанностей по причине болезни на основании больничного листа из частной клиники. Такая организация должна иметь лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.