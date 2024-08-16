Банки США блокируют счета при входе в личные кабинеты из России

Некоторые кредитные организации стремятся к чрезмерному соблюдению санкций, поэтому вычисляют клиентов по российскому IP-адресу, чтобы отказать им в обслуживании.

Американские банки начали блокировать счета россиян, которые не попадали в санкционные листы. Основная причина — клиенты заходят в онлайн-кабинеты из РФ.

С конца 2023 года кредитные организации США стали вычислять клиентов по российскому IP-адресу, а затем отказывать им в обслуживании. Такое поведение называют overcompliance — стремлением к чрезмерному соблюдению санкционных требований. Об этом пишет РБК.

«У нас есть несколько случаев, когда американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — сказал старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко.

Банки могут блокировать счета по IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года. Эти документы запрещают оказывать финансовые и юридические услуги лицам, которые находятся России.

«Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения. Никто из клиентов решения банков не оспаривал», — объяснил Дорошко.

Кроме того, банки имеют право заблокировать счет, если у них возникнут подозрения в незаконной деятельности, в отмывании денег, финансировании терроризма или в выписке необеспеченных чеков.