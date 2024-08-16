Компании стали выводить деньги из России через судебные решения

Чтобы перевести средства за границу, организации начали фиктивно формировать долги, которые потом взыскивают в суде. Тем самым разрешение на операцию от регулятора подменяют решением суда.

Для обхода валютных ограничений юридические лица начали использовать схему отмывания денег. Ее применяют следующим образом: иностранная организация подает судебный иск против российской компании на крупную сумму долга, который был сформирован фиктивно, а после решения суда средства легально отправляются за границу.

Подобные схемы раньше использовались для вывода средств, полученных преступным путем. Несколько организаций заключали гражданско-правовой договор и на основании формально составленных актов приема-передачи товаров или денежных средств истец обращался в суд. Об этом пишет Forbes.

Сейчас такие махинации используют для преодоления валютных ограничений, чтобы подменить разрешение регулятора на операцию судебным актом.

«Используемый маневр обусловлен усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер», — сказал руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев.

В основном предприниматели стремятся обойти трудности при проведении трансграничных платежей после отключения банков от системы SWIFT, а также требование о продаже наличной валюты.