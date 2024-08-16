Работодатель не может взыскать недостачу с сотрудника по рыночной цене

Упущенную выгоду и недополученные доходы нельзя включать в стоимость ущерба, которую должен возместить сотрудник при недостаче.

Материально ответственные сотрудники зачастую сталкиваются с решением работодателей при недостаче взыскать ущерб по рыночной цене товара. Однако такие действия неправомерны. Работник должен возместить ущерб исходя из закупочной стоимости продукции.

«Сумма свыше закупочной цены является доходом работодателя, который он мог бы получить, если бы продал товар. Трудовым кодексом не предусмотрено возмещение работником упущенной выгоды работодателя», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Согласно ч. 1 ст. 233 ТК, материальная ответственность сотрудника наступает за ущерб в результате виновного противоправного поведения. По ч. 1 ст. 238 ТК, работник обязан возместить работодателю причиненный прямой действительный ущерб. Неполученные доходы и упущенная выгода к такому виду ущерба не относятся.