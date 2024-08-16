ТПП просит разрешить бизнесу обжаловать профилактические предостережения

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила разрешить предпринимателям обжаловать в суде профилактические предостережения от контролирующих органов, если бизнес считает их необоснованными.

В Госдуме первое чтение прошел законопроект с изменениями в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»​​​. Он предусматривает ряд нововведений, реализация которых улучшит положение контролируемых лиц, сказал президент ТПП Сергей Катырин.

По его словам, ТПП предлагает установить обязанность контрольного (надзорного) органа направлять контролируемому лицу информацию о проводимых профилактических мероприятиях, а контролируемому лицу предоставить право обжалования в суде необоснованно объявленного профилактического предостережения.

«Реализация таких предложений позволит организовать еще более конструктивное взаимодействие предпринимательства с органами контроля (надзора)», — сказал Катырин в интервью РИА Новостям.

Он также напомнил, что в законе установлен приоритет профилактики над штрафами.

Учитывая это, ТПП предложила поправками ко второму чтению предусмотреть возможность органов контроля и надзора проводить дополнительные профилактические мероприятия в виде профилактического сопровождения и дачи рекомендаций контролируемым лицам.