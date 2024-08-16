Минфин против повышения лимита суточных водителей для НДФЛ

Сотрудникам с разъездным характером работы платят суточные, которые не облагаются НЛФЛ и взносами, но только в пределах 700 руб. в сутки. Это мало. Но больше не будет.

Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-04-06/68247 отверг предложение по увеличению необлагаемого лимита суточных для водителей.

Если увеличить лимит, уменьшатся взносы за сотрудников. А это приведет к уменьшению их пенсии и больничных. Кроме того, региональные и местные бюджеты недополучат денег.

И вообще, суточные не предполагают покрытие расходов, которые сотрудник несет вне зависимости от того, находится он на стационарном рабочем месте или выполняет работу разъездного характера.

Лимит в 700 руб. ввели, чтобы пресечь серые схемы — когда часть зарплаты водителям платили в виде суточных.