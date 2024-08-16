Росреестр разъяснил новый механизм исправления реестровых ошибок

Теперь порядок исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков, зон или территорий, если такие ошибки обнаружены органом регистрации прав или ППК Роскадастр, распространен и на ошибки в описании местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в границах участка. Имеется в виду контур таких объектов.
Согласно изменениям, срок исправления реестровой ошибки сокращен в три раза и составляет один месяц вместо трех с момента направления правообладателю объекта недвижимости, уполномоченному органу госвласти или органу местного самоуправления решения об исправлении данной ошибки.
Если в течение месяца от них не поступит соответственно описание местоположения границ зон или территории или заявление о кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости, а также межевой или технической план, на основании которого устраняется реестровая ошибка, то Росреестр или Роскадастр самостоятельно внесут изменения в ЕГРН в соответствии с направленным ранее решением. Это пояснил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
При этом ошибка может быть исправлена в срок менее месяца, если правообладатель представит заявление о согласии с изменениями в описании местоположения границ участка или контура здания, сооружения, объекта незавершенки.
Теперь по результатам исправления реестровой ошибки допустимо увеличение площади земельного участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно площади, сведения о которой в ЕГРН.
Исправление реестровых ошибок повышает достоверность сведений ЕГРН. Только при наличии полных и точных данных можно принимать оперативные и верные управленческие решения.
За 2022-2023 годы Росреестром исправлено более 1 млн исторически накопленных реестровых ошибок. Еще остается порядка 7,8 млн объектов, имеющих пересечения и реестровые ошибки.
Закон позволил расширить возможности по исправлению большего количества реестровых ошибок, ускорить проведение таких работ, сократить расходы правообладателей.
«Сегодня орган регистрации прав самостоятельно исправляет реестровую ошибку в границах земельных участков, населенных пунктов, территориальных зон. Раньше для этого необходимо было заказать работы у кадастрового инженера», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
По закону реестровой является ошибка, которая была перенесена в ЕГРН из документов, представленных в орган регистрации прав. Это может быть межевой или технический план, карта-план территории, акт обследования, а также документы, содержащие сведения о границах различных зон и территорий.
С 2024 года исправление реестровых ошибок по кадастровым кварталам уже внедрено в 69 регионах страны в связи с наличием массовых реестровых ошибок в рамках одного квартала. Остальные регионы исправляют реестровые ошибки в точечном порядке.
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