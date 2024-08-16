Росреестр разъяснил новый механизм исправления реестровых ошибок

Теперь порядок исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков, зон или территорий, если такие ошибки обнаружены органом регистрации прав или ППК Роскадастр, распространен и на ошибки в описании местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в границах участка. Имеется в виду контур таких объектов.

Согласно изменениям, срок исправления реестровой ошибки сокращен в три раза и составляет один месяц вместо трех с момента направления правообладателю объекта недвижимости, уполномоченному органу госвласти или органу местного самоуправления решения об исправлении данной ошибки.

Если в течение месяца от них не поступит соответственно описание местоположения границ зон или территории или заявление о кадастровом учете в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости, а также межевой или технической план, на основании которого устраняется реестровая ошибка, то Росреестр или Роскадастр самостоятельно внесут изменения в ЕГРН в соответствии с направленным ранее решением. Это пояснил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

При этом ошибка может быть исправлена в срок менее месяца, если правообладатель представит заявление о согласии с изменениями в описании местоположения границ участка или контура здания, сооружения, объекта незавершенки.

Теперь по результатам исправления реестровой ошибки допустимо увеличение площади земельного участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно площади, сведения о которой в ЕГРН.