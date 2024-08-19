Налог по УСН с 2025 года считают не со всей выручки

В 2025 году УСН с объектом «доходы минус расходы» нужно будет рассчитывать не со всей суммы полученной выручки, а из суммы выручки, уменьшенной на НДС.

На основании п. 1 ст. 346.17 НК при определении на упрощенке объекта налогообложения учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 Кодекса.

То есть УСН считают с выручки за минусом НДС.

При определении доходов из них исключают суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю товаров, работ, услуг, имущественных прав. Это как раз про НДС.