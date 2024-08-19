Налог по УСН с 2025 года считают не со всей выручки

На основании п. 1 ст. 346.17 НК при определении на упрощенке объекта налогообложения учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 Кодекса.
То есть УСН считают с выручки за минусом НДС.
При определении доходов из них исключают суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю товаров, работ, услуг, имущественных прав. Это как раз про НДС.
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