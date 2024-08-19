Производители салатов, кондитерки и колбас начнут маркировать свою продукцию

Чтобы не допустить вспышек ботулизма, Роспотребнадзор предлагает маркировать всю переработанную пищевую продукцию. Маркировка позволит покупателям получить полную информацию о товаре, а кассы заблокируют продажу нелегальных продуктов и просрочки.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести обязательную цифровую маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, чтобы избежать вспышек ботулизма. Маркировать начнут салаты, кондитерские изделия, колбасы и консервы.

В июне 2024 года россияне столкнулись с самой крупной за 25 лет вспышкой ботулизма. От заболевания пострадали больше 400 человек из 11 регионов. Об этом пишут «Известия».

«В процессе переработки производители зачастую в целях снижения издержек прибегают к фальсификации, использованию запрещенных компонентов и некачественного сырья. Все это приводит к введению потребителей в заблуждение и вреду для здоровья», — сказал зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Власти ожидают, что маркировка позволит не только повысить качество и безопасность продукции, но и оперативно принимать меры по ее изъятию и блокировке продаж на кассах.

Маркировка дает покупателям полную информацию о товаре и его производстве. Проверить качество можно в мобильном приложении «Честный ЗНАК». В торговых сетях появился разрешительный режим, который не даст кассиру пробить нелегальный или просроченный товар.