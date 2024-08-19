ИФНС не смогла взыскать налоговый долг по несуществующему документу

В Налоговом кодексе ничего не сказано про акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика. Поэтому суды отказали ИФНС в исполнении решения по выдуманному документу.

ИФНС в 2022 году привлекла к ответственности компанию «СтройСпецТехника», насчитала долг на 37 млн рублей и передала его для взыскания. В суде налогоплательщик указал, что на ЕНС числятся суммы, которые превышают размер обязательств.

Компания подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. После проверки документа долг перед бюджетом должен был уменьшиться, но он вырос за счет задвоения налога.

Суд приостановил решение ИНФС. Тогда налоговики передали приставу акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика на сумму 48 млн рублей.

Этот документ компания просила признать не подлежащим исполнению, поскольку он не отражает реальные налоговые обязательства. Суды признали, что в НК вообще нет такого документа, как акт органа, который осуществляет контрольные функции. Об этом пишет портал «Право.ру».

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону налогоплательщика, поскольку инспекция вынесла именно акт, а не постановление о взыскании долга. Такой документ нельзя признать законным и исполнить.

Более того, налоговый долг по уточненный декларации было нельзя включать в этот акт, поскольку суды решили, что нарушений со стороны компании не было. После проверки уточненной декларации обязательства должны были уменьшиться, а не увеличиться до 48 млн рублей.