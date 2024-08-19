Российские поставки в Абхазию перестанут облагать пошлинами

Минэкономразвития предлагает утвердить поправки в торговое соглашение с Абхазией. Согласно документу, российские поставки в республику будут идти без уплаты вывозных таможенных пошлин. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.
«Товары, в отношении которых Протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из Российской Федерации на таможенную территорию Республики Абхазия, имеют важное социальное и экономическое значение для Республики», — говорится в пояснительной записке.
Протокол об изменениях в торговое соглашение подписали представители РФ и Абхазии 16 июля 2024 года. Поправки позволят российским предпринимателям не платить вывозные торговые пошлины за товары, которые наиболее значимы для Абхазии.
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