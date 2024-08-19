Российские поставки в Абхазию перестанут облагать пошлинами

Предприниматели из России не будут платить вывозные пошлины за товары, которые отправятся в Абхазию. Это будет распространяться только на значимую для республики продукцию.

Минэкономразвития предлагает утвердить поправки в торговое соглашение с Абхазией. Согласно документу, российские поставки в республику будут идти без уплаты вывозных таможенных пошлин. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

«Товары, в отношении которых Протоколом предлагается не применять вывозные таможенные пошлины при их вывозе из Российской Федерации на таможенную территорию Республики Абхазия, имеют важное социальное и экономическое значение для Республики», — говорится в пояснительной записке.

Протокол об изменениях в торговое соглашение подписали представители РФ и Абхазии 16 июля 2024 года. Поправки позволят российским предпринимателям не платить вывозные торговые пошлины за товары, которые наиболее значимы для Абхазии.