«Софтлайн Аутсорсинг» приглашает на бесплатный вебинар на тему автоматизации бизнес-процессов в 1С

Узнайте, каким образом 1С может помочь оптимизировать ваш бизнес и повысить эффективность работы компании.

Вебинар «1С как инструмент для автоматизации бизнес-процессов. Новые решения. Актуальность и особенности перехода на конфигурацию 1С:ERP. Опыт экспертов «Софтлайн Аутсорсинг» будет полезен руководителям компаний, финансовым директорам, бухгалтерам, IT-специалистам, а также всем, кто заинтересован в повышении эффективности бизнес-процессов с помощью автоматизации.

Мы подробно рассмотрим:

возможности и актуальность перехода на конфигурацию 1С:ERP;

особенности внедрения таких продуктов, как 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:Комплексная Автоматизация.

Эксперты компании поделятся своим опытом и расскажут о сложностях перехода на 1С:ЗУП из различных систем, командной разработке, документообороте и других ключевых аспектах.

Вебинар состоится 8 октября в 12:00 мск. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

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