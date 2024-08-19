👷‍♂️ Как организовать охрану труда в организации: смотрите видео

Эксперт рассказала, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафы.

Бизнес обычно вспоминает про охрану труда только тогда, когда уже произошел несчастный случай или пришла проверка. Инспекторы могут быть лояльны и выдать требования по устранению нарушений, а могут и сразу назначить штрафы. В любом случае документы и саму систему охраны труда придется привести в порядок.

На вебинаре эксперт Татьяна Богданова объяснила, как организовать охрану труда, чтобы не попасть под штрафы и соблюсти все требования закона. Смотрите запись ниже.

Из видеозаписи вебинара вы узнаете:

Общие требования к охране труда.

Что должно быть в организации по охране труда.

Нужна ли охрана труда ИП.

Какие документы обязательно должны быть по охране труда.

Кого надо обучать по охране труда.

Размеры штрафов.

Как проверить, стоите ли вы в плане проверок по охране труда.

А также получите чек-листы по охране труда.

Татьяна Богданова — руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».