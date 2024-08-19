👷‍♂️ Как организовать охрану труда в организации: смотрите видео

Бизнес обычно вспоминает про охрану труда только тогда, когда уже произошел несчастный случай или пришла проверка. Инспекторы могут быть лояльны и выдать требования по устранению нарушений, а могут и сразу назначить штрафы. В любом случае документы и саму систему охраны труда придется привести в порядок.
На вебинаре эксперт Татьяна Богданова объяснила, как организовать охрану труда, чтобы не попасть под штрафы и соблюсти все требования закона. Смотрите запись ниже.
Из видеозаписи вебинара вы узнаете:
Общие требования к охране труда.
Что должно быть в организации по охране труда.
Нужна ли охрана труда ИП.
Какие документы обязательно должны быть по охране труда.
Кого надо обучать по охране труда.
Размеры штрафов.
Как проверить, стоите ли вы в плане проверок по охране труда.
А также получите чек-листы по охране труда.
Татьяна Богданова — руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».
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