Суд отложил дело о банкротстве Елены Блиновской

Прокуроры подали иск суд о взыскании ущерба в пользу государства в размере налоговой задолженности Блиновской. У обвиняемой будет двойное взыскание.

ФНС попросила суд отложить рассмотрение дела о банкротстве блогера Елены Блиновской до тех пор, пока она не продаст часть имущества для погашения долга.

1 августа 2024 года Прокуратура Москвы подала иск о взыскании ущерба в сумме, соизмеримой ее задолженности по налогам. Представитель ФНС на заседании сообщил, что у блогера будет двойное взыскание. Об этом пишут «РИА Новости».

По мнению юриста налоговой, процедура банкротства приведет к продаже имущества Блиновской по заниженной цене.

«Суд считает возможным слушания отложить. Направить уведомления в саморегулирующиеся организации арбитражных управляющих», — решил судья.

По словам представителя Блиновской, блогер настаивает, чтобы суд признал ее банкротом и перешел к реализации имущества без реструктуризации долга. Полученных средств хватит на погашение задолженности, однако сейчас продать что-либо невозможно из-за наложенных арестов.