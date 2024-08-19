Суд отложил дело о банкротстве Елены Блиновской

ФНС попросила суд отложить рассмотрение дела о банкротстве блогера Елены Блиновской до тех пор, пока она не продаст часть имущества для погашения долга.
1 августа 2024 года Прокуратура Москвы подала иск о взыскании ущерба в сумме, соизмеримой ее задолженности по налогам. Представитель ФНС на заседании сообщил, что у блогера будет двойное взыскание. Об этом пишут «РИА Новости».
По мнению юриста налоговой, процедура банкротства приведет к продаже имущества Блиновской по заниженной цене.
«Суд считает возможным слушания отложить. Направить уведомления в саморегулирующиеся организации арбитражных управляющих», — решил судья.
По словам представителя Блиновской, блогер настаивает, чтобы суд признал ее банкротом и перешел к реализации имущества без реструктуризации долга. Полученных средств хватит на погашение задолженности, однако сейчас продать что-либо невозможно из-за наложенных арестов.
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