Центробанк призвал активнее применять налоговые вычеты и пользоваться госгарантиями

Проекты по таксономии должны получать господдержку через льготы. Дополнительные стимулы помогут инвесторам инвестировать в проекты из приоритетных отраслей экономики.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов сообщил, что приоритетные для страны проекты можно поддержать с помощью налоговых вычетов и государственных гарантий.

Кабмин уже сформировал критерии важных и приоритетных отраслей экономики, а Банк России подготовил стимулирующее решение для их поддержки. При кредитования значимых проектов регулятор будет давать банкам послабления.

«Программа молодая, ей один год, и она развивается. Сейчас с ее помощью реализуется 19 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации на сумму более 400 млрд рублей, их объем с начала года вырос в 1,5 раза. Мы надеемся, что такая позитивная динамика сохранится», — сказал Александр Данилов в интервью «Известиям».

Потенциально такая программа может привлечь в проекты по таксономии до 10 трлн рублей. Так инвесторы будут готовы вкладывать в них средства, а государство стимулировать их к этому. По мнению Данилова, государственные программы должны работать так, чтобы проекты по таксономии получали поддержку с помощью льгот.